Neues Seminarprogramm von Systemair

Systemair startet ab Juni 2023 mit insgesamt 14 Schulungen zu verschiedenen aktuellen Themen der Branche. Diese werden sowohl online als auch in Präsenz im Expo-Schulungszentrum „Seehof“ stattfinden. Die Schulungen sind praxisorientiert und richten sich an Fachleute aus den Bereichen Lüftungs-, Klima- und Gebäudetechnik sowie an Interessierte, die ihr Wissen in diesen Bereichen vertiefen möchten. Die Themen reichen von Grundlagen der Lüftungs- und Klimatechnik über Regelungstechnik und kontrollierte Wohnraumlüftung sowie Motorentechnik bis hin zu Brandschutzklappen und Lufthygiene.

Bild: Systemair Ab Juni startet das umfangreiche Seminarprogramm von Systemair.

Die Online-Schulungen können bequem von zu Hause oder vom Arbeitsplatz aus besucht werden, während die Präsenz-Schulungen die Möglichkeit bieten, direkt vor Ort zu lernen und sich mit anderen Teilnehmern auszutauschen.Das Seminarprogramm ist ab sofort auf der Website des Unternehmens einsehbar.