Neues Nachschlagewerk

In „Anforderungen an die Tür“ finden Errichter, Architekten, professionelle Gebäudebetreiber und Planer einen umfassenden Überblick über die Absicherung der Tür in Theorie und Praxis.

Bild: Assa Abloy In „Anforderungen an die Tür“ finden Errichter, Architekten, professionelle Gebäudebetreiber und Planer einen umfassenden Überblick über die Absicherung der Tür in Theorie und Praxis. Bild: Assa Abloy

Verantwortliche im Objektbereich stehen vor der Aufgabe, die jeweils optimale Lösung für Türsicherheitsmaßnahmen zu finden. In „Anforderungen an die Tür“ haben erfahrene Objektberater, Produktmanager und Produktentwickler daher ihr gesamtes Know-how zu einem informativen und praxisgerechten Leitfaden gebündelt. „Da an Türen je nach Anwendung und Interessengruppe verschiedene Anforderungen gestellt werden, die immer komplexer werden, gibt diese Übersicht einen komprimierten Überblick über Richtlinien, Vorschriften und Normen“ erläutert Ingo Hohendorf, Objektberater bei Assa Abloy Sicherheitstechnik, das soeben erschienene Buch.

Der übersichtliche Aufbau des Kompendiums begünstigt das schnelle Auffinden geltender Normen, Verschlüsselungen und einsetzbarer Produktlösungen. Im Theorie-Teil findet sich neben Erläuterungen und Definitionen zu den Bereichen „Fluchtweg“, „Einbruchschutz“, „Barrierefreiheit & Brandschutz“ sowie „Zutritt & Organisation“ auch ein 22 Fachbegriffe umfassendes Glossar von „Abtastsicherheit“ bis „Zylinder“.

Teil 2 stellt exemplarische Türlösungen für spezifische Objektbereiche vor. Angefangen bei Gebäuden mit Sicherheitsanforderungen, werden hier Lösungen für Büros, das Gesundheitswesen, Bildung und Erziehung, Kommunen sowie Schleusen vorgestellt.

Das neue Lösungsbuch kann unter folgendem Link kostenfrei angefordert werden:

https://kommunikation.assaabloy.de