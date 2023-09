Das neue Infoportal „HyForum.help“ ist ab sofort online.

Das Unternehmen hat die Plattform für Kunden zusätzlich zu seinem telefonischen oder persönlichen Service eingerichtet. Sie ist nach Anbieterangaben die neue Online-Wissensdatenbank rund um die HLK-Anlagentechnik und soll als einfaches und zuverlässiges Unterstützungs-Tool zur Information sowie zum Austausch zu Themen aus den Bereichen Heizung, Klima und Lüftung dienen.

Die Online-Plattform knüpft an die bereits bestehende Datenbank des Herstellers an und bietet allen Interessierten die Option, Tipps und Informationen in einer Community auszutauschen oder in einer Wissensbibliothek Lösungen zu technischen Herausforderungen zu finden. Auf der neuen Kommunikationsplattform können Heizungsbauer, Installateure oder Endkunden unter www.HyForum.help schnell Lösungen auf technische Fragen oder knifflige Installationen bekommen. Die Plattform ermögliche es Nutzern, von der Baustelle aus Fragen direkt einzustellen oder unter der Suchfunktion nachzuschauen, ob eingestellte Fragen bereits beantwortet wurden.

Erklärvideos geben einen schnellen Überblick darüber, wie das Forum funktioniert.

Die Kommunikationsplattform bietet Lösungen zu technischen Fragen oder kniffligen Installationen.

Um Teil der Community zu werden, ist eine Registrierung auf der Website notwendig. Das Stöbern in der Wissensdatenbank ist auch ohne Anmeldung möglich. Erklärvideos geben zudem einen schnellen Überblick darüber, wie die Plattform funktioniert.