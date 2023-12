Neuer Leiter Marketing und Vertrieb bei ABB Elektrifizierung Deutschland

Ab dem 1. Januar 2024 übernimmt Dr. Stefan Rohrmoser die Position als Leiter Marketing und Vertrieb Smart Buildings / Smart Power für ABB Elektrifizierung in Deutschland. Mit den Marken ABB, Busch-Jaeger und Striebel & John stehe dieser Bereich nach Firmenangaben für die sichere, intelligente und nachhaltige Elektrifizierung der Zukunft und ist in den Branchen Energieversorgung, Industrie, Baugewerbe, Infrastruktur und Mobilität tätig. „Ich freue mich darauf, hierbei unsere Partnerschaft als Hersteller nah am Handel, Handwerk und Endkunden weiterzuentwickeln und zu vertiefen, damit Energieeffizienz und Wirtschaftlichkeit Hand in Hand realisierbar sind“, sagt Dr. Rohrmoser.

Dr. Stefan Rohrmoser

Bild: ABB Dr. Stefan Rohrmoser Bild: ABB