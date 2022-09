Nik Kinder ist neuer Walraven-Gebietsverkaufsleiter Großhandel & Projektgeschäft in Hessen

Bild: Walraven Nik Kinder ist neuer Walraven-Gebietsverkaufsleiter Großhandel & Projektgeschäft in Hessen Bild: Walraven Walraven in Hessen. Der 35-jährige Metallbauer (Fachrichtung Konstruktionstechnik) und Staatlich geprüfte Techniker (Metallbau) mit viel Erfahrung auch als technischer Projektleiter bei Groß- und Langzeit-projekten der Befestigungstechnik und der Auslegung von Befestigungskonzep-ten freut sich im Rahmen seiner neuen Tätigkeit bei Walraven besonders auf die Herausforderungen in diesem Bereich.