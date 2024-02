Neue VDI-Richtlinien erhältlich

Der Verein Deutscher Ingenieure e.V. (VDI) hat neue Richtlinien veröffentlicht. Dabei handelt es sich u. a. um Blätter zur technischen Gebäudeausrüstung sowie Energie- und Umwelttechnik. Die Neuerscheinungen sowie weitere Informationen zu VDI-Richtlinien und -Handbüchern können über die Webseite des VDI oder online zum Download über den Beuth Webshop bezogen werden.

Energie- und Umwelttechnik

VDI 4635 Blatt 3.2 (Entwurf)

Power-to-X; CO2-Bereitstellung

Power-to-X; CO2 provision

Einsprüche bis 2024-10-31

VDI 4650 Blatt 1

Berechnung der Jahresarbeitszahl von Wärmepumpenanlagen; Elektrowärmepumpen zur Raumheizung und Trinkwassererwärmung

Calculation of the seasonal coefficient of performance of heat pumps; Electric heat pumps for space heating and domestic hot water

Ersetzt die Ausgabe 2019-03 und die Berichtigung 2020-06 sowie VDI-EE 4650 Blatt 1.1:2023-06

Technische Gebäudeausrüstung

VDI 2073 Blatt 2

Hydraulik in Anlagen der technischen Gebäudeausrüstung; Hydraulischer Abgleich

Hydraulic systems in building services; Hydraulic balancing

Ersetzt den Entwurf 2019-05 und die Ausgabe 2012-05