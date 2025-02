Neue BVF Elektro-Richtlinie 1

Titel der Elektro-Richtlinie 1: Grundlagen der elektrischen Flächenheizungen.

Bild: BVF Titel der Elektro-Richtlinie 1: Grundlagen der elektrischen Flächenheizungen. Bild: BVF

Die neue Richtlinie beschreibt die unterschiedlichen Varianten elektrischer Flächenheizungen, darunter u. a. Heizkabel, Heizmatten und Heizfolien. Die Systeme eignen sich für die Verlegung in Böden, Wänden und Decken. Neben der innenarchitektonischen Gestaltungsfreiheit ermöglichen die Systeme aufgrund der zahlreichen Ausführungsarten individuelle Nutzerwünsche. Besondere Aufmerksamkeit in der Richtlinie gilt den spezifischen Anforderungen an Bodenbeläge und den Sicherheitsaspekten für eine korrekte Installation, relevante Normen werden genannt.

Durch intelligente Regelungstechnik mit Funktionen wie adaptivem Heizbeginn, Fensteröffnungserkennung und der automatischen Integration von Wetterdaten und -vorhersagen sollen elektrische Flächenheizungen zu einem komfortablen und wirtschaftlichen Betrieb beitragen. Insbesondere in Verbindung mit selbst erzeugtem Strom aus Photovoltaikanlagen bieten sie eine hohe Energieautarkie. Bei Bedarf kann über eine App die Heizung den Nutzergewohnheiten angepasst werden. Die BVF Elektro-Richtlinie 1 steht ab sofort auf der Webseite des BVF zum Download bereit.