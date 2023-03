Nachhaltige Wärmeversorgung im Expertenseminar

Wärmepumpen haben sich als attraktive Heizmethode etabliert und sind ein zentrales Werkzeug zur erfolgreichen Umsetzung der Energiewende. Laut dem Bundesverband Wärmepumpe e. V. sind in Deutschland heute bereits 1,4 Mio. Wärmepumpen im Einsatz – Tendenz stark steigend. Um Fachhandwerker, Planer, Architekten und Energieberater mit fundiertem und praxistauglichem Expertenwissen rund um diese gefragte Wärmetechnologie zu versorgen, bietet Ratiotherm ein breitgefächertes Kontingent an Online-Seminaren an.

Die praktischen Experten-Schulungen dauern zwischen 90 und 120 Minuten.

Bild: Ratiotherm Die praktischen Experten-Schulungen dauern zwischen 90 und 120 Minuten. Bild: Ratiotherm

Die Experten vermitteln praxisnahes Profiwissen zu den fünf übergeordneten Themenbereichen in acht über das gesamte Jahr 2023 verteilten Seminar-Angeboten. Die Dauer der Online-Schulungen bewegt sich zwischen 90 und 120 Minuten, die Teilnahme kostenlos. Einen Überblick über die einzelnen Termine sowie alle Informationen rund um die Schulungsthemen gibt es auf der Website des Unternehmens, dort ist auch eine Anmeldung möglich.

Termine Webseminare „Nachhaltige Wärmeversorgung“ 2023

Webseminar „Wärmepumpen“

17.05.2023 10:00 - 12:00 Uhr

15.11.2023 10:00 - 12:00 Uhr

Webseminar „Kalte Nahwärme“

14.06.2023 10:00 - 11:30 Uhr

Webseminar „Schichtspeicher ‚Oskar 08‘“

22.03.2023 10:00 - 11:30 Uhr

20.09.2023 10:00 - 11:30 Uhr

Webseminar „Regeltechnik“

19.04.2023 13:00 - 14:30 Uhr

18.10.2023 13:00 - 14:30 Uhr

Webseminar „Ratiotherm Produkt-Portfolio“

19.07.2023 10:00 - 11:30 Uhr