Ziel war es, auch im neuen Produktionsgebäude eine komfortable Arbeitsatmosphäre für die Mitarbeiter in der Produktion zu schaffen.

Mit der Produktionserweiterung in unmittelbarer Nähe des bisherigen Firmenstandortes konnte die Produktionsfläche verdreifacht werden.

Noch ist das Hallendach leer: Auch hier ist Platz für eine 100 kWp Photovoltaikanlage, um das Konzept des Herstellers in den Produktionsräumlichkeiten umzusetzen.

Direkt neben dem solarelektrischen Firmengebäude wurde in einem Bestandsgebäude die Produktionsfläche mehr als verdoppelt.

Das Unternehmen my-PV sein zweites Produktionsgebäude im oberösterreichischen Neuzeug unweit des bestehenden Unternehmenssitzes bezogen und damit seine Produktionsfläche verdreifacht. Der Hersteller für solarelektrische Haustechnik reagiert mit diesem Schritt auf die rasant gestiegene Nachfrage nach solarelektrischen Heizsystemen seit Februar 2022. Durch den Umzug der Produktion in das neue Gebäude konnte neben der Produktionsfläche auch die Fläche für Büros und Aufenthaltsräume erweitert werden. Hinzu kommt eine zusätzliche Lagerfläche für 150 Palettenstellplätze.

Beim Aufbau der Produktionslinien und der Einrichtung des neuen Gebäudes hat sich das Unternehmen am hohen Standard orientiert, der im bisherigen solarelektrischen Firmengebäude schon umgesetzt wurde. Ziel war es, auch im neuen Gebäude eine komfortable Arbeitsatmosphäre für die Mitarbeiter in der Produktion zu schaffen, die eine entsprechende Wertschätzung zum Ausdruck bringt. So wurden viele Wände mit Holz verkleidet sowie jeder Arbeitsplatz ergonomisch eingerichtet und mit höhenverstellbaren Arbeitstischen ausgestattet. Die neue Produktionsstätte ist für bis zu 35 Mitarbeiter ausgelegt. Zusätzlich können weitere 18 Büroarbeitsplätze geschaffen werden.