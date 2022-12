Mitsubishi Electric: Neuauflage Wissenstraining

Mitsubishi Electric bietet sein Wissenstraining zur Klima- und Lüftungstechnik in Präsenzterminen und digital an

Bild: Mitsubishi Electric Mitsubishi Electric bietet sein Wissenstraining zur Klima- und Lüftungstechnik in Präsenzterminen und digital an Bild: Mitsubishi Electric Mitsubishi Electric, Living Environment Systems hat sein neues, erweitertes Wissenstraining für die Klima- und Lüftungstechnik vorgestellt. Die Veranstaltungen werden in Präsenzterminen und digital angeboten. Der Fokus der Trainings liegt auf den steigenden Anforderungen an die Gebäudeklimatisierung. Denn CO 2 -Emissionen beim Heizen und Kühlen von Gebäuden sollen gezielt verringert oder sogar vermieden werden. Gleichzeitig sollen mit hochwertiger und innovativer Technologie aber auch die steigenden Energiepreise dauerhaft kompensiert werden.

Deswegen wurde u.a. das Schulungsangebot für die Wärmepumpenlösungen weiter ausgebaut. Denn der Trend für diese Technologien steigt in den Märkten massiv. Die Trainings für die Klima- und Lüftungstechnik werden mittlerweile an elf Standorten in ganz Deutschland durchgeführt und durch Online-Kompaktschulungen ergänzt. Das gesamte Trainingsprogramm und die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es auf der Website des Herstellers. Eine Anmeldung kann außerdem per E-Mail unter erfolgen.