M-TEC Energy Systems verstärkt Expertenteam

Für das weitere Wachstum gerüstet: M-TEC Energy Systems stellt fünf neue Mitarbeiter für das Management und den Technischen Support ein

Bild: M-TEC Energy Systems Für das weitere Wachstum gerüstet: M-TEC Energy Systems stellt fünf neue Mitarbeiter für das Management und den Technischen Support ein Bild: M-TEC Energy Systems M-TEC Energy Systems zwei neue Experten für erneuerbare Energien an die Unternehmensspitze. „Befeuert durch geopolitische Entwicklungen und die immer spürbareren Auswirkungen des Klimawandels müssen wir derzeit ein immenses Wachstum realisieren“, erklärt M-TEC-Geschäftsführer Peter Huemer.

Mit dem Energiemanagementsystem „E-SMART“ bietet der Hersteller Einfamilienhausbesitzern, Unternehmen und dem mehrgeschossigen Wohnbau einen kompletten Baukasten für die Produktion, die Speicherung und das Management von Energie an. Daniel Türk wird das Unternehmen ab sofort als Director of Sales & Marketing in der DACH-Region unterstützen. Der 35-Jährige bringt mehr als zehn Jahre Erfahrung aus der Speicherbranche mit.

Mit Thomas Krausse kommt ein erfahrener internationaler Manager an Bord. Neben den Finanzen und der Supply Chain verantwortet Krausse fortan den Ausbau der internationalen Vertriebsstrukturen. Neben Krausse und Türk wechselten mit Günter Anders, Manuel Schlager und Wolfgang Krahofer drei weitere Experten zum Unternehmen. Sie komplettieren das Team rund um Bernhard Breuer im Technischen Support.