Kompendium Technik in Museen

Bild: VDE Verlag Bild: VDE Verlag Technik in Museen“ von namhaften Autoren der Branche ausführlich dargestellt: Ausgehend von den Herausforderungen wird die technische Gebäudeaus-rüstung von Museen inkl. Gebäude- und Raumautomation, Sicherheitstechnik, Brandschutz bis hin zur Ausstellungs-architektur erläutert. Weiterhin werden Sonderthemen wie Computer Aided Facility Management (CAFM) in Museen, Ausstattung für Restaurierungswerk-stätten sowie Risikoanalysen und Notfallmanagement behandelt. Ausführlich dargestellte Beispiele aus der Praxis der Autoren runden das Werk ab.

Das Kompendium wurde von Dipl.-Ing. Hans Peter Thiele, Dipl.-Ing. Michael John und Prof. Dr.-Ing. Achim Trogisch herausgegeben. Thiele war im Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung für das Projektmanage-ment und als Fachverantwortlicher TGA für alle Baumaßnamen auf der Berliner Museumsinsel und den Museumshöfen verantwortlich. John ist seit 1992 in den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden für das Gebäudemanagement, die Koordinierung der Baumaßnahmen, die Informationstechnik und große Teile der Risikoanalyse und Notfallmanagement verantwortlich. Trogisch lehrte 15 Jahre an der Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) in Dresden Technische Gebäudeaus-rüstung.

Das Buch ist im Buchhandel (ISBN 978-3-8007-5733-6) und beim VDE-Verlag erhältlich.