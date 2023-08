Kessel AG eröffnet neues Bürogebäude

Nach zwei Jahren Bauzeit hat das Unternehmen sein neues, multifunktionales Bürogebäude bezogen.

Bild: Kessel AG Nach zwei Jahren Bauzeit hat das Unternehmen sein neues, multifunktionales Bürogebäude bezogen. Bild: Kessel AG Kessel AG setzt nach zweijähriger Bauzeit mit der Einweihung ihres neuen multifunktionalen Bürogebäudes zum 60-jährigen Firmenjubiläum einen Unternehmens-Meilenstein. Auf über 15.000 m2 Grundstücksfläche im Herzen des Werksgeländes in Lenting gibt der Entwässerungsspezialist nach eigenen Angaben mit der größten Investition der Firmengeschichte in Höhe von rund 25 Mio. Euro ein zukunftsweisendes Standortbekenntnis. „Als innovationsgetriebenes Unternehmen müssen wir entsprechend unserer Wachstumsstrategie als moderner Arbeitgeber sichtbar sein und unseren Mitarbeitenden die bestmöglichen Arbeitsbedingungen bieten. Mit unserer neuen Firmenzentrale haben wir eine flexible Arbeitswelt mit offener Atmosphäre geschaffen, mit der wir im Wettbewerb um Fachkräfte sowie Talente für die Zukunft gerüstet sind. Darüber hinaus geben wir der Zusammenarbeit und Innovation neuen Raum und arbeiten umso motivierter an den Entwässerungslösungen der Zukunft“, erläutert der Vorstandsvorsitzende Bernhard Kessel.

Großzügige Flächen und weite Sichtachsen bieten kurze und schnelle Kommunikationswege sowie flexible Kontaktmöglichkeiten.

Bild: Kessel AG Großzügige Flächen und weite Sichtachsen bieten kurze und schnelle Kommunikationswege sowie flexible Kontaktmöglichkeiten. Bild: Kessel AG 2 Nutz- und Verkehrsfläche mit fast 200 flexiblen Arbeitsplätzen standen nach Unternehmensangaben offene Sichtbezüge und maximale Transparenz im Mittelpunkt. Ein professionelles Lüftungs-, Licht- und Schallkonzept trage zu einem angenehmen Arbeitsumfeld bei.