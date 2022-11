Kaut Klimaseminare 2023

Bild: Alfred Kaut GmbH Bild: Alfred Kaut GmbH Alfred Kaut GmbH aus Wuppertal wieder zu ihren Technikerseminaren rund um die Panasonic-Gerätetechnik ein. Inhaltlich werden aktuelle Themen behandelt, die sich an der täglichen Supportarbeit orientieren. Darüber hinaus werden Informationen zur Installation, dem Service, der Diagnosesoftware und der GLT sowie auch ein kurzer Überblick der Panasonic-Neuheiten geliefert. Die bundesweiten Basisseminare in den regionalen Niederlassungen widmen sich der theoretischen Wissensvermittlung. Die Intensivseminare im Schulungszentrum Wuppertal beinhalten zusätzlich zu den theoretischen Inhalten praktische Tipps zum Handling von Störungen und Serviceleistungen. Die Teilnahme ist kostenlos.

Termine

Intensivseminare

Wuppertal, Di., 24.01.2023, 09:00 bis 16:30 Uhr

Wuppertal, Do., 26.01.2023, 09:00 bis 16:30 Uhr

Wuppertal, Di., 14.02.2023, 09:00 bis 16:30 Uhr

Wuppertal, Do., 23.02.2023, 09:00 bis 16:30 Uhr



Basisseminare



Hamburg, Di., 10.01.2023, 10:00 bis 17:00 Uhr

Berlin, Mi., 11.01.2023, 09:15 bis 17:00 Uhr

Dresden, Do., 12.01.2023, 10:00 bis 17:00 Uhr

Nürnberg, Di., 07.02.2023, 10:00 bis 17:00 Uhr

München, Mi., 08.02.2023, 10:00 bis 17:00 Uhr

Stuttgart, Do., 09.02.2023, 10:00 bis 17:00 Uhr

Frankfurt, Mi., 01.03.2023, 10:00 bis 17:00 Uhr

Kassel, Do., 02.03.2023, 10:00 bis 17:00 Uhr