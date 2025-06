Kalte Nahwärme für moderne Energie- und Gebäudekonzepte

Die Vorteile der kalten Nahwärme liegen nach Bekunden der BHKW-Infozentrum GbR in der guten Energieeffizienz und der ganzjährigen Verfügbarkeit der Umweltwärme durch die Nutzung von Grundwasser, Sole oder anderen Wärmequellen. Geringe Verluste und individuelle Anforderungen der Verbraucher sprechen für die Technologie, insbesondere bei der Erschließung von Neubaugebieten. Aber auch im Bestand ist die Technik umsetzbar.

Bild: BHKW-Infozentrum Die Vorteile der kalten Nahwärme liegen nach Bekunden der BHKW-Infozentrum GbR in der guten Energieeffizienz und der ganzjährigen Verfügbarkeit der Umweltwärme durch die Nutzung von Grundwasser, Sole oder anderen Wärmequellen. Geringe Verluste und individuelle Anforderungen der Verbraucher sprechen für die Technologie, insbesondere bei der Erschließung von Neubaugebieten. Aber auch im Bestand ist die Technik umsetzbar. Bild: BHKW-Infozentrum

In einem eintägigen Online-Seminar zur Planung, Dimensionierung und Wirtschaftlichkeit der Kalten Nahwärme am 10. Juni 2025 lernen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, welche Technologien existieren und welche technischen Voraussetzungen für den Aufbau eines kalten Nahwärmenetzes geschaffen werden müssen. Sie erfahren, wie die Anlage optimal geplant, dimensioniert und betrieben wird – und wie wirtschaftlich derart innovative Systeme sein können. Um eine individuelle und praxisnahe Veranstaltung gewährleisten zu können, ist die Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer begrenzt – Eine Anmeldung ist auf der Webseite des Veranstalters möglich. Dieses Seminar wird von BHKW-Consult vier- bis fünfmal pro Jahr angeboten. Der nächste Termin nach dem 10.06. ist am 8. Septmeber 2025.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten fundierte Kenntnisse über die Grundlagen der Kalten Nahwärme, die Technik im Gebäude und in der Wärmeübertragung sowie die Anwendung bei Mehrfamilienhäusern. Weitere Themen sind die Planung und Dimensionierung von Wärmequelle und Netz, Druckhaltung und Hydraulik, Investitionen, Kalkulation und Abrechnungsmodelle, Fördermittel, Potenziale der Sektorkopplung, aktuelle Anwendungsbeispiele und die Umsetzung im Bestand.