Joint Venture „Elektrofabrik“ für Elektroleistungen im Wohnungsbau

Dornieden Gruppe hat mit dem langjährigen Partnerunternehmen „Smartfabrik" aus Dormagen die „Elektrofabrik" mit Sitz in Düsseldorf gegründet. Ziel der gemeinsamen Gesellschaft ist es, die bisher gängigen Abläufe bei Elektroinstallationen zu optimieren. Bei Bauprojekten vom einzelnen Architektenhaus über Mehrfamilienhäuser bis hin zu Quartieren will der neue Anbieter mit zentralen Fertigungen, alternativen Verlegesystemen und dem Einsatz moderner Funk-Technologien smarte Lösungen aus einer Hand anbieten und so Einsparungen erzielen, um Baukosten zu senken.

Das Leistungsspektrum der neuen Gesellschaft reicht von der klassischen Elektroinstallation für Bauträger bis hin zu komplexen Energiesystemen und ganzheitlichen Smart-Home-Ausstattungen für individuell geplante Architektenhäuser. Photovoltaikanlagen und E-Ladesäulen sowie die dazugehörige Netzwerktechnik, moderne Multiroom-Audio-Systeme, maßgeschneiderte Heimkino-Lösungen oder durchdachte Lichtplanung – auch das gehört zum Portfolio des Unternehmens.