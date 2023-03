ISH 2023: Hotspots zu den wichtigen Themen der Branche

Auch in diesem Jahr gehört das Technologie- und Energie-Forum zum Rahmenprogramm der ISH.

Bild: Messe Frankfurt Exbition / Jochen Günther Auch in diesem Jahr gehört das Technologie- und Energie-Forum zum Rahmenprogramm der ISH. Bild: Messe Frankfurt Exbition / Jochen Günther ISH bietet auch in diesem Jahr wieder ein vielfältiges Rahmenprogramm. Für schnelle Orientierung sorgt erstmals die thematische Bündelung der Events in Form von Hotspots.

Hotspot Energy (Westfoyer der Halle 12): Im Mittelpunkt steht ein umfangreiches Vortragsprogramm, das in Diskussionspanels mit Vertretern aus Politik, Industrie, Handwerk und Verbänden täglich die heißen Themen des Wärmesektors diskutiert. Flankiert vom Technologie- und Energie-Forum stehen die Diversifizierung der Energieträger und die Reduktion von Emissionen im Wärmesektor im Fokus.

Zur ISH 2023 wird ein Schwerpunkt auf das intelligent vernetzte Energiesystem im Gebäude gelegt und die Themen Energiespeicherung und Energiemanagement verstärkt aufgegriffen. Auf der Sonderfläche Energy Storage@ISH in Halle 12.1 zeigen ausgewählte Hersteller ihre Lösungen für Batteriespeichersysteme für das Gebäude. In Ergänzung dazu stellen in Halle 12.0 bei Energy Management@ISH Firmen ihre Home Energy Management Lösungen vor, die die unterschiedlichen Stromflüsse im Haus intelligent vernetzen, überwachen und managen, um effizient und nachhaltig die Bedarfe im Haus zu decken.

Hotspot Indoor-Air (Halle 8): Eine hygienische Luftversorgung in Gebäuden verringert Gesundheitsrisiken und fördert Leistungsfähigkeit sowie Wohlbefinden. Auch zum Ziel der CO 2 -Reduzierung und Energieeinsparung leistet das Thema Luft einen wichtigen Beitrag. Der Hotspot Indoor-Air gibt mit Diskussionsrunden und Vorträgen Einblicke in die aktuellen Themen und Trends der Kälte-, Klima- und Lüftungstechnik. Ebenfalls in Halle 8 findet sich die Sonderschau Schullüftung, die auch Startpunkt von Messerundgängen zur Lüftung in Bildungsstätten ist, sowie die Sonderschau Wohnungslüftung, die zum Austausch am Infostand einlädt.

Hotspot Holzwärme (Halle 11.0): Beim Holzwärme-Forum dreht sich alles um die hohe Bedeutung der Energieressource Holz für den Klimaschutz und die Versorgungssicherheit.

Hotspot Building Technology (Halle 10.3): Neueste Technologien und Entwicklungen in der intelligenten Gebäudetechnik nimmt das Building Technology Forum in den Blick.

Hotspot Water (Halle 3.1): Die Plattform für Wissenstransfer und Inspiration ist im Bereich ISH Water verortet. Trendwissen für das lifestyleorientierte Badezimmer und Produktneuheiten zeigt Pop up my Bathroom mit vier Themen, die über die nächsten Jahre von entscheidender Bedeutung für die ganzheitliche Badplanung sind. Ergänzend sorgt ein Forum mit Workshops und Diskussionsrunden für die Möglichkeit zum persönlichen Austausch