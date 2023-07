Intelligente Konzepte für den Umgang mit Regenwasser

Klimaresiliente Innenstädte brauchen Regenwasser – um Stadtbäume mit ausreichend Wasser zu versorgen, Überhitzung zu verhindern und den natürlichen Wasserhaushalt so gut wie möglich zu erhalten. Dieser neue Blick auf den Umgang mit Regenwasser stand im Mittelpunkt einer Veranstaltung der Mall GmbH in Donaueschingen. Erstmals vorgestellt wurde dabei eine aktuelle Marktbefragung des Unternehmens zum Umgang mit Regenwasser in Deutschland, Österreich und der Schweiz, an der im Frühjahr 2023 insgesamt 6.144 Personen aus Architektur- und Ingenieurbüros, Handwerk, Behörden, Hochschulen und dem Baustofffachhandel teilgenommen haben. Im Rahmen der Veranstaltung wurde zudem der in diesem Jahr zum ersten Mal ausgelobte Umweltpreis Wasser der Roland Mall-Familienstiftung vergeben, der sich an Studierende von Hochschulen in Deutschland, Österreich und der Schweiz richtet. Insgesamt gibt es sechs Preisträgerinnen und Preisträger in den Kategorien Dissertation, Master- und Bachelorthesis.

Die Umfrage zeigt die beiden Topthemen der Zukunft: Regenwassernutzung und der Umgang mit Starkregen.

Bild: Mall Die Umfrage zeigt die beiden Topthemen der Zukunft: Regenwassernutzung und der Umgang mit Starkregen. Bild: Mall