Bild: IGT / VDI In der Praxis werde das Ausfüllen der Checkliste sehr oft vernachlässigt, so das IGT. Bild: IGT / VDI Instituts für Gebäudetechnologie widmet sich der Checkliste im Blatt 2.2. der VDI 3814. Die VDI 3814 ist die zentrale Richtlinie zur Konzeption, Planung, Errichtung sowie Betrieb/Nutzung der Gebäudeautomation (GA). Die darin enthaltene Checkliste führt die zu erbringenden Leistungen bzw. zu erstellenden Dokumente während jeder Leistungsphase auf. Dies werde in der Praxis sehr oft vernachlässigt, so das IGT, obwohl die Erstellung der Dokumente für einen ordentlichen Planungs- und Inbetriebnahme-Prozess sehr wichtig wäre. Deswegen widmet sich der „Tipp des Monats 08/23“ der Checkliste und stellt eine pragmatische Zusammenfassung vor. Der Blogbeitrag ist auf der Website des Unternehmens zu finden.

Wer das eigene Wissen im Umfeld von „Smart Buildings“ erweitern bzw. vertiefen möchte, kann den Lehrgang „Planer und Berater für Smart Building“ des Instituts besuchen. Dieser wird allerdings nur noch bis Ende des Jahres im bisherigen Rahmen angeboten, danach richtet sich die Schulung an andere Weiterbildungsträger. Somit besteht die letzte Chance einer Teilnahme beim Lehrgang am 10./11. November und 01./02. Dezember 2023. Weitere Informationen zu den Lehrgängen gibt es auf der Website des IGT.