Heizungen: Spitzenverbände legen 10-Punkte-Plan für mehr Modernisierungstempo vor

Deutsche Wäremkonferenz in Berlin

In Berlin haben am 10. Oktober die Spitzenverbände der Heizungsbranche BDH und ZVSHK Bundeswirtschaftsminister Dr. Robert Habeck einen 10-Punkte-Plan für mehr Tempo bei der Heizungsmodernisierung überreicht. Die Übergabe fand im Rahmen der Deutschen Wärmekonferenz statt, die die beiden Verbände gemeinsam mit dem Großhandelsverband DG Haustechnik und in Kooperation mit der Messe Frankfurt organisierten.

Michael Hilpert, Präsident ZVSHK, Dr. Robert Habeck, Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, Jan Brockmann, Präsident BDH (v. l.).

Michael Hilpert, Präsident ZVSHK, Dr. Robert Habeck, Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, Jan Brockmann, Präsident BDH (v. l.).

Wärmepumpenmarkt bleibt hinter Erwartungen zurück

Insbesondere beim politisch forcierten Hochlauf von Wärmepumpen äußerten die beiden Präsidenten Kritik gegenüber dem Minister. „Das SHK-Fachhandwerk hat mit einem immensen Tempo die Qualifizierung der Fachkräfte vorangetrieben und Projekte zur Prozessoptimierung angeschoben. Was fehlt ist jetzt vor allem eine verlässliche Förderkulisse, die genug Anreiz bietet, jetzt in Klimaschutz zu investieren und nicht zu warten“, sagte ZVSHK-Präsident Michael Hilpert.



Dies bestätigte auch BDH-Präsident Jan Brockmann: „Die Heizungsindustrie hat große Investitionen in den Ausbau der Produktionskapazitäten getätigt, um den Wärmepumpenhochlauf möglich zu machen. Nun ist die Politik am Zug, eine attraktive Förderung anzubieten, sonst ist auch die Kontinuität der industriellen Produktion klimaneutraler Heizungslösungen gefährdet”. Sollte die Politik hier nicht schnellstens nachsteuern, werde das politisch gesteckte Ziel von 500.000 Wärmepumpen pro Jahr ab 2024 deutlich verfehlt.

Zentrale Forderung der beiden Verbände im vorgelegten 10-Punkte-Plan ist folgerichtig die Anhebung der maximal förderfähigen Investitionskosten. Die neue Förderkulisse dürfe keine Verschlechterung gegenüber der bestehenden Förderung darstellen. Daher sei die Ankündigung der Kürzung der förderfähigen Investitionskosten für die Heizungsmodernisierung von 60.000 € auf 30.000 € unbedingt zu revidieren und auf mindestens 45.000 € anzuheben.

Der 10-Punkte-Plan kann auf der Website des BDH heruntergeladen werden.



#connectingheat23: Gipfeltreffen der Heizungsbranche

Die diesjährige Deutsche Wärmekonferenz fand in der Berliner Eventlocation Station statt. Rund 250 Teilnehmer aus Politik, Fachhandwerk, Industrie, Verbänden und Medien folgten der Einladung von BDH, ZVSHK und DG Haustechnik. Auf insgesamt fünf Panels und vier flankierenden Fachforen diskutierten die Expertinnen und Experten aktuelle Themen rund um den Wärmesektor und angrenzende Branchen. Auf dem anschließenden Netzwerkabend nutzte die Branche in lockerer Atmosphäre die Gelegenheit, die Themen des Tages zu vertiefen.