Gründung Bundesverband Kältemittel Wirtschaft e.V. (BVKMW)

Die Chemie- und Gaseunternehmen A-Gas, Daikin Chemical, Chemours, Climalife, Honeywell, Tega, Tyczka Air Gases und Westfalen haben sich im neugegründeten Bundesverband Kältemittel Wirtschaft e.V. (BVKMW) zusammengeschlossen. Die Gründung erfolgte am 18.11.2024. Der Verband wird seine Arbeit unter der Vorstandsführung von Norbert Klostermann, Leiter Business Management Kältemittel der Westfalen-Gruppe, aufnehmen. Markus Rosenthal, Nuances Pulic Affairs, wird als Geschäftsführer die täglichen Geschicke des Verbands leiten. Er verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Förderung kohlenstoffarmer sowie emissionsfreier Technologien und über ein gutes Netzwerk im Bereich Energie- und Klimapolitik.

Der neu gegründete Verband möchte seine gesammelte Fachexpertise in wesentliche politische und regulatorische Vorhaben einbringen.

Die Mitgliedsunternehmen reflektieren die Bandbreite der Marktführer in der Lieferkette von Kältemitteln in Deutschland. Die Unternehmen wollen im Rahmen der Verbandsarbeit ihre gesammelte Fachexpertise in wesentliche politische und regulatorische Vorhaben einbringen. „Wir stehen in Deutschland bei der Dekarbonisierung des Wärmesektors und der Nutzung der Potenziale der Kreislaufwirtschaft im Bereich Kältemittel erst am Anfang, und sehen hier noch Optimierungspotentiale,“ sagt Markus Rosenthal, Geschäftsführer des BVKMW.

Die Revision der EU F-Gase-Verordnung und die damit einhergehende Verpflichtung zur Umsetzung in Deutschland sowie die Bestrebungen für geschlossene Stoffkreisläufe im Rahmen der Nationalen Kreislaufwirtschaftsstrategie waren impulsgebend bei der Gründung des Verbands.