Bild: BWP Bild: BWP BWP. Die gesetzliche Umsetzung der lang angekündigten GEG-Novelle sei nicht nur aus klima-, sondern auch aus industriepolitischen Gründen dringend erforderlich. Deswegen erwarte der Verband von der Bundesregierung, dass sie alle Kräfte in Bewegung setzt, die parlamentarische Arbeit am GEG und die notwendigen flankierenden Maßnahmen doch noch bis zur Sommerpause abzuschließen.

Bereits in der vergangenen Woche hatte der BWP gemeinsam mit dem Bundesverband Solarwirtschaft (BSW), dem Bundesverband Neue Energiewirtschaft (BNE) und dem Verband der Elektro- und Digitalindustrie (ZVEI) in einem gemeinsamen Brief an die Abgeordneten des Bundestages appelliert, das Gebäudeenergiegesetz schnellstens auf den Weg zu bringen. Die Verbände erklären, dass sich die Branchen auf die angekündigte Regelung verlassen, bei jeder neuen Heizung einen Anteil von mindestens 65 % erneuerbaren Energien einzusetzen. So würden die Hersteller der Wärmepumpenbranche massiv investieren und ihre Produktionskapazitäten ausweiten, um die erwartete hohe Nachfrage an den Geräten zu decken.