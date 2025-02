Geberit „NahDran Tour“ 2025

Auch im Jahr 2025 ist die „NahDran Tour“ ein zentraler Anlaufpunkt für die Sanitärbranche. Das Event richtet sich an Installateure, Fachplaner, Bauträger und den Großhandel und bietet ihnen die Gelegenheit, aktuelle Produkte praxisnah zu testen und ihr Fachwissen zu vertiefen. Geberit erwartet bis zum Ende der Tour im März über 15.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. An ausgewählten Veranstaltungsorten bringen Experten die Fachleute auf den aktuellen Stand zu überarbeiteten Normen und geltenden Gesetzen. An Montagetischen und in der Produkt-Ausstellung können Neuheiten hautnah erlebt und mit Branchenkollegen ausgetauscht werden.



An den Exponaten haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der „NahDran Tour“ die Möglichkeit, sich vor den Messen einen exklusiven Einblick in die neuesten Innovationen des Sanitärherstellers zu verschaffen.

Bild: Geberit An den Exponaten haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der „NahDran Tour“ die Möglichkeit, sich vor den Messen einen exklusiven Einblick in die neuesten Innovationen des Sanitärherstellers zu verschaffen. Bild: Geberit



Die Veranstaltung soll eine gute Gelegenheit bieten, neue Produkte auszuprobieren, sich auszutauschen und zu informieren. Im zusätzlich buchbaren Geberit Kompetenzforum, das an ausgewählten Orten stattfindet, vermitteln vier kompakte Fachvorträge wertvolle Informationen.



Wissen kompakt und praxisnah

Die Expertenvorträge des Kompetenzforums bei ausgewählten „NahDran“-Veranstaltungen bieten den Teilnehmerinnen und Teilnehmern die Möglichkeit, fundiertes Fachwissen aus verschiedenen Bereichen der Baubranche zu erhalten und sich über die neuesten Entwicklungen zu informieren. Die Technik- und Rechtsexperten erläutern den aktuellen Stand von überarbeiteten Normen und Richtlinien sowie geltende Gesetze und präsentieren konkrete Lösungen, um Planung und Installation sicher und effizient zu gestalten.

Die neue Abwassernorm DIN 1986-100 und ihre Auswirkungen auf die Gebäudeentwässerung werden intensiv beleuchtet. Die Referenten erläutern, welche Änderungen die Norm mit sich bringt und wie diese bei Planung und Installation von Abwassersystemen zu berücksichtigen sind. Ein weiteres Kompetenzthema behandelt die Trinkwasserinstallation. Der neue Entwurf der DIN EN 806-2 bringt Änderungen mit sich, die bei der Planung und Ausführung von Trinkwasseranlagen beachtet werden müssen. An den Montagetischen haben die Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit, die Produkte selbst auszuprobieren.

Bild: Geberit An den Montagetischen haben die Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit, die Produkte selbst auszuprobieren. Bild: Geberit



Noch ein Schwerpunkt des Kompetenzforums ist das Thema Baurecht. Rechtsanwalt Thomas Herrig erläutert praxisnah, wie rechtssicheres Planen und Bauen gelingt und auf welche rechtlichen Fallstricke geachtet werden sollte. Im Vortrag zum wirtschaftlichen Bauen erklären Experten anschaulich, wie durch clevere Vorfertigung Projekte nicht nur kostensparend, sondern auch termingerecht umgesetzt werden können. „Die vielen Gespräche und Diskussionen mit den Teilnehmern zeigen, wie groß das Informationsinteresse bei unseren Partnern ist“, sagt Peter Reichert, Leiter des Geberit Competence Centers Haustechnik. Auch wer die Vorträge nicht live erleben konnte, kann von den Inhalten profitieren: Begleitend zur Tour wird es On-Air-Beiträge geben.

Neuheiten live erleben

Beim „Duofix“-Montagewettbewerb treten die Besucherinnen und Besucher im Wettlauf gegen die Zeit gegeneinander an.

Bild: Geberit Beim „Duofix“-Montagewettbewerb treten die Besucherinnen und Besucher im Wettlauf gegen die Zeit gegeneinander an. Bild: Geberit

Das weiterentwickelte, neue Geberit „Duofix“ Installationselement steht im Mittelpunkt der „NahDran“-Veranstaltung und ist seit über 25 Jahren das Herzstück jeder WC-Installation. Die neue Generation des Sanitärklassikers bietet eine noch bessere und schnellere Montage sowie eine flexible Anpassung an die Bausituation.



Anmeldung

Interessierte können sich für die bereits laufende Tour noch für einen Vor-Ort-Termin in ihrer Nähe anmelden. Das Interesse ist laut Hersteller groß, an manchen Orten sind nur noch wenige Plätze frei. Deshalb ist eine frühzeitige Anmeldung zu empfehlen unter www.geberit.de/nahdran.