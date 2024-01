Führungswechsel bei Mark Deutschland

Serud Ahmad weist bei seinem Amtsantritt der Mark Deutschland GmbH 13 Jahre Erfahrung in der TGA-Branche auf.

Bild: Serud Ahmad / privat Serud Ahmad weist bei seinem Amtsantritt der Mark Deutschland GmbH 13 Jahre Erfahrung in der TGA-Branche auf. Bild: Serud Ahmad / privat

Nach seinem Studium (Wirtschaftsingenieurwesen) startete er seine Laufbahn im Vertrieb und blieb seitdem in der TGA-Branche. „Es erfüllt mich mit Stolz und bereitet mir große Freude, die Zukunft eines so traditions- und erfolgreichen Unternehmens mitgestalten zu dürfen. Die Marktlage ist zurzeit nicht einfach, jedoch können wir mit unserem einzigartigen Produktportfolio komplette Lösungen für eine Hallenklimatisierung bieten, die in dieser Form am Markt einzigartig ist. Mit unseren Werken in Holland und Irland können wir eine tiefe Wertschöpfungskette aufweisen, die unsere Position am Markt stärkt“, sagt Ahmad.