Frascold investiert in nachhaltigen Fußabdruck

Das Unternehmen Frascold, Hersteller von halbhermetischen Kompressoren für die Kälte- und Klimaindustrie, verstärkt sein Engagement hinsichtlich der Nachhaltigkeit und integriert ein Umweltmanagementsystem, das sich über die Wertschöpfungskette erstreckt. Dazu gehört eine international geteilte Philosophie des fairen und dauerhaften Wachstums, mit der das Unternehmen seine Prozesse und Produkte verbessern möchte, um seinen ökologischen Fußabdruck zu reduzieren. Ein systematischer und präventiver Ansatz, der auf der Definition spezifischer Unternehmensrichtlinien, der Planung von Aktivitäten und der Leistungsmessung unter Einhaltung der ESG-Kriterien und des Territoriums basiert, in dem der Hersteller tätig ist.

Zur Rückgewinnung des in den Anlagen verwendeten Reinigungswassers wurde eine Destillieranlage installiert.

Bild: Frascold Zur Rückgewinnung des in den Anlagen verwendeten Reinigungswassers wurde eine Destillieranlage installiert. Bild: Frascold 2 -Fußabdruck kombinieren. Darunter sticht die Optimierung der Produktionskette nach den Prinzipien des Lean Manufacturing hervor, um die Effizienz der Abläufe zu maximieren und Verschwendung zu reduzieren. Außerdem wurde eine Destillieranlage zur Rückgewinnung des in den Anlagen verwendeten Reinigungswassers installiert, das führt zu einer geschätzten jährlichen Einsparung von 300 m3 Wasser. Schließlich spiegelt sich für das Unternehmen der Umweltschutz in der Rationalisierung der Nutzung von Energieressourcen wider. Im Jahr 2022 wurde eine Photovoltaikanlage mit insgesamt 3.500 Modulen installiert, die zu einer Reduzierung von 600 Tonnen CO 2 führte.