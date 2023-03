Dritte Orca BIM Studie veröffentlicht

Bild: Orca Software Bild: Orca Software Orca Software GmbH Architekten, Ingenieure und Fachplaner nach ihren Erfahrungen und Einschätzungen zu BIM. Auch dieses Jahr ergab sich ein interessantes und differenziertes Bild rund um die Themen CAD, AVA, AIA, LOD u.v.m. 364 Personen haben sich an der online durchgeführten Umfrage beteiligt und 21 Fragen beantwortet. Im Vergleich zur Studie aus dem Jahr 2020 wurden die Erfahrungen mit durchgeführten BIM-Projekten in etwa gleich positiv bewertet. Die Zufriedenheit mit dem Austausch von CAD-Daten hat sich leicht verbessert. Darüber hinaus ergaben sich nur wenig signifikante Unterschiede zur vorherigen Umfrage.

Neu waren in 2022 die Fragen rund um das Schwerpunktthema Nachhaltigkeit. Dabei gaben ein Drittel der Befragten an, das Potenzial der BIM-Methodik für das nachhaltige Planen und Bauen sehr hoch oder hoch einzuschätzen. Auf die Frage „Haben Sie bereits ein Projekt mit nachhaltigen Zielen mit Hilfe der BIM-Methodik geplant“ antworteten allerdings nur 8 % der Teilnehmer mit „Ja“. Hier besteht also Aufholbedarf. Wie diese Frage wohl 2024 in der vierten BIM-Studie beantwortet wird?

Das Whitepaper zur aktuellen Studie kann kostenfrei über die Website des Anbieters angefordert werden.