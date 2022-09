Der IoT-Industriestandard soll kommen

Logo der DBT Digital Building Technology GmbH & Co. KG

Gemeinsames Ziel der an dem Joint Venture beteiligten Unternehmen sei es, den europäischen IoT-Industriestandard in diesem Bereich zu setzen. Die Bereiche Professional Smart Home und Professional Smart Building würden ausgebaut und das IoT-Technologiesegment gestärkt. Die bisherigen Kernmerkmale der „wibutler-Plattform“ – Herstelleroffenheit, Datensouveränität, Datenautonomie und Funktionsautonomie – würden beibehalten und konsequent weiterentwickelt.

Damit schaffe die „wibutler-Plattform“ ein attraktives Angebot für die Digitalisierung in der Gebäudetechnik. Die beteiligten Unternehmen wollen sicherstellen, dass kein branchenfremder Anbieter einen Standard diktiert und der Mittelstand somit selbstbestimmt bleibt. Mit der „wibutler IoT-Plattform“ können neue Produkte und Anwendungen schnell und zuverlässig in die am Markt bereits etablierte IoT-Lösung eingebunden werden. Die Hersteller behalten jederzeit die Kontrolle über ihre Daten, Geräte sowie Funktionen und können neue Wettbewerbsvorteile generieren. Darüber hinaus können sie sich stärker auf ihr Kerngeschäft fokussieren, statt teure Inhouse-Lösungen zu entwickeln. Es entstehen Synergieeffekte und Ressourcen können zielgerichtet eingesetzt werden.

Bei der Gründung des Joint Ventures DBT Digital Building Technology dabei: Michael Jüdiges und Christian Faust (beide Geschäftsführer von Connectivity Solutions), Johannes Rump (Geschäftsführer Oventrop), Dr. Markus Klausner (CTO Viessmann Climate Solutions SE), Ulrich Ziegler (Geschäftsführer Eltako), Heinrich Johannes Gantenbrink (Geschäftsführer BEGA) und Christian Lübke (BEGA)

Kompatibel zu den gängigsten Kommunikationstechnologien

Von der Interoperabilität, die „wibutler“ als Industriestandard bietet, profitieren Business Professionals und Endanwender. Die Plattform ist dazu in der Lage, Systeme der technischen Gebäudeausrüstung anhand der gängigsten Kommunikationstechnologien miteinander zu verbinden. Dies geschieht entlang aller Gewerke und Gebäudetypen. Bestehende Use-Cases und Mehrwerte werden erweitert und es entsteht eine breite Kompatibilität über alle Gewerke hinweg. Mehr als 35 Mitglieder der wibutler alliance profitieren bereits heute davon. Installateure müssen sich fortan nicht mehr mit mehreren Technologien beschäftigen. Projektentwickler, Planer und Endanwender erhalten zukunftsfähige und nachhaltige Anwendungen, die ohne Änderungen in der Gebäudeinfrastruktur über die gemeinsame „wibutler IoT-Plattform“ realisiert werden können.