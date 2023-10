CAE nun Mitglied in der Zuse-Gemeinschaft

Prof. Dr. Martin Bastian, (Mitte) Präsident der Zuse-Gemeinschaft, überreicht die Mitgliedsurkunde den CAE-Vorständen Hans-Peter Dr. Ebert (li.) und Prof. Jürgen Hartmann (re.).

Bild: CAE/Martina Vornberger Prof. Dr. Martin Bastian, (Mitte) Präsident der Zuse-Gemeinschaft, überreicht die Mitgliedsurkunde den CAE-Vorständen Hans-Peter Dr. Ebert (li.) und Prof. Jürgen Hartmann (re.). Bild: CAE/Martina Vornberger

Das CAE arbeitet als Energieforschungsinstitut an Lösungen für ein nachhaltiges, klimaneutrales Energiesystem. Dabei setzt es auf Synergien zwischen erneuerbaren Energien und Technologien für mehr Energieeffizienz. Das Institut forscht in kleinen und großen Projekten an neuen Funktionsmaterialien, an innovativen Komponenten und Systemen. Neben technologischen Aspekten werden zudem ökonomische Aspekte und Fragen der Technologieintegration bearbeitet. Mit seinen Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten zielt das CAE darauf ab, Ideen in Kooperation mit Wirtschaftsunternehmen und weiteren Forschungspartnern in die Praxis zu überführen und so einen möglichst großen Beitrag für ein nachhaltiges, CO 2 -emissionsfreies und wirtschaftliches Energiesystem zu leisten.

„Für uns ist die Zuse-Gemeinschaft ein wichtiger Interessenvertreter und Partner. Wir bringen hier gerne unsere Expertise im Bereich der angewandten Energieforschung ein. Die unterschiedlichen Forschungsgebiete der einzelnen Zuse-Mitglieder ergänzen sich hervorragend und bieten damit ein herausragendes Leistungsangebot für den deutschen Mittelstand“, so der geschäftsführende Vorstandsvorsitzende des CAE, Dr. Hans-Peter Ebert.