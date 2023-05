BVF-Mitgliederversammlung: „Auf dem Weg in die Zukunft“

Die Teilnehmer der diesjährigen Mitgliederversammlung.

Bundesverbands Flächenheizungen und Flächenkühlungen e.V. (BVF) Anfang Mai im Competence Center des Mitgliedsunternehmens Oventrop GmbH & Co. KG verzeichnen. Doch anstatt sich mit dem Blick aufs letzte Jahr und die steigende Mitgliederzahl zurückzulehnen, nutzten Vorstand und Mitgliedsbetriebe die Versammlung, um große Themen auf die Agenda zu setzen, so der Verband.

Ein angeregter Erfahrungsaustausch zum Thema Nachhaltigkeit endete mit der klaren Aufgabenzuweisung an den Verband, das Thema in einer neuen Arbeitsgruppe zu behandeln.

Die Weiterentwicklung von der rein technischen Betrachtung des Wärmeübergabesystems zu einem Verband, der für lösungsorientierte Gebäudekonzepte steht, unterstreicht auch Geschäftsführer Axel Grimm in seinem Rückblick und dem Ausblick auf das, was ansteht: „In den letzten Jahren haben wir die Zusammenarbeit mit anderen Verbänden und Institutionen intensiviert, denn ein Haus funktioniert nur, wenn es als System betrachtet wird, in dem alle Komponenten bestmöglich aufeinander abgestimmt sind. Grabenkämpfe nützen niemandem etwas!“

Ulrich Stahl überreichte die Urkunde für 20 Jahre Mitgliedschaft an Karl-Heinz Kramer von der Wavin GmbH.

Möhlenhoff GmbH in den Ruhestand und übergab seinen Posten an Achim Schnell von der Aquatherm GmbH. Der bestehende Vorstand aus Ulrich Stahl (Schmöle GmbH), Michael Muerköster (Danfoss/DEVI) und Andreas Piephans (MFH Systems) wurde ferner einstimmig für ein erneute Amtszeit bestätigt.

Ein weiterer Programmpunkt war eine Diskussionsrunde zum Thema Nachhaltigkeit. Hier sprachen sich die Mitglieder dafür aus, eine Arbeitsgruppe ins Leben zu rufen, um die Einzelmaßnahmen der Mitgliedsbetriebe zu bündeln und einen Erfahrungsaustausch zu gewährleisten. Auch soll ein passender Rahmen gefunden werden, um die Maßnahmen darzustellen.