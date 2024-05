Brandschutz-Programme 2024: Pläne und Nachweise erstellen

Die Programme „Fluchtplan“, „Brandschutzordnung“ und „Brandschutznachweis“ wurden in der Version 2024 vom Hersteller Weise Software erweitert und sollen Planer oder Brandschutzverantwortliche damit effizienter unterstützen. Die Software „Fluchtplan 2024“ für die Erstellung mehrsprachiger Flucht-, Rettungs- und Feuerwehrpläne gemäß DIN ISO 23601 kann jetzt PDF-Pläne aus mehreren Teilplänen zusammenfügen und auch im Archivformat PDF-A ausgeben. Ebenfalls soll die Grundriss-Eingabe einfacher werden: So lassen sich Fenster und Türen zwischen vorhandenen parallelen Linien und Füllungen automatisch einfügen, Objekte in einzelne Zeichnungselemente zerlegen und anschließend modifizieren. Verbessert wurde nach Bekunden des Herstellers auch die Editiermöglichkeit von im Modul „Brandschutzplanung“ enthaltenen Bauteilen und Textobjekten innerhalb von Gruppen. Informationen wie Objekt, Geschoss, Auftraggeber, Verfasser oder Plannummer können als Textfeld eingefügt und verwaltet werden, um bspw. universell verwendbare Planstempel zu gestalten.

Die Programme „Fluchtplan“, „Brandschutzordnung“ und „Brandschutznachweis“ in der Version 2024 sollen Planer oder Verantwortliche effizienter beim Brandschutz unterstützen.

Bild: Weise Software Die Programme „Fluchtplan“, „Brandschutzordnung“ und „Brandschutznachweis“ in der Version 2024 sollen Planer oder Verantwortliche effizienter beim Brandschutz unterstützen. Bild: Weise Software