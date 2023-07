Batterien Made in Europe: Upcell Alliance verdoppelt die Mitgliederzahl

Die Upcell European Battery Manufacturing Alliance wächst stark und gewinnt innerhalb von nur sechs Monaten 37 neue Mitglieder aus Forschung, Wissenschaft und Industrie. Ziel der Non-Profit-Organisation mit ihren nun 75 Mitgliedern ist die Stärkung von Zusammenarbeit und Innovation in der europäischen Batteriewertschöpfungskette zur Sicherstellung der wirtschaftlichen Autonomie Europas. Ins Leben gerufen wurde die Upcell Alliance im November 2022 von 38 Gründungsmitgliedern – darunter namhafte Vertreter aus der Industrie wie Schneider Electric sowie führende wissenschaftliche Einrichtungen und Universitäten.

Bild: Upcell Alliance Nahaufnahme eines Akku-Moduls auf der Produktionslinie einer Elektroauto-Fabrik. Bild: Upcell Alliance

Erfolgreiches erstes Jahr

Seit ihrer Gründung konnte die Vereinigung bereits zwei europäische Projekte erfolgreich auf den Weg bringen und neue Partnerschaften – etwa in Frankreich und Spanien – schließen. Im April fand in Kopenhagen eine Veranstaltung der Upcell Alliance statt, auf der eine Reihe von Innovationsprojekten vorgestellt und künftige Ziele der Organisation diskutiert wurden. Anwesend waren mehr als 130 Teilnehmer, darunter Vertreter von Maschinenbauern, Batterieherstellern sowie verschiedener Regierungen und Universitäten.

Die Upcell Alliance ist für eine weitere, dynamische Entwicklung gerüstet. So ist für den September eine große Veranstaltung in Spanien geplant – begleitet von Online-Veranstaltungen über den gesamten Sommer hinweg. Angestrebt wird die Realisierung von jährlich etwa 40 Projekten zur Unterstützung der Batterieherstellung in Europa.