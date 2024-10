Aus IMI Hydronic Engineering wird IMI

Von Orange zu Lila: IMI Hydronic Engineering ist jetzt IMI – die Produktmarken „IMI Pneumatex“, „IMI TA“ und „IMI Heimeier“ werden im Unternehmenssektor Climate Control zusammengefasst.

Mit der Vereinigung der Geschäftsbereiche unter einer einzigen Identität möchte IMI das Leitbild der Unternehmensgruppe “Breakthrough Engineering for a better world” stärken und sich geeint als Systempartner für die Regelung von hydraulischen Wasserkreisläufen präsentieren. Das aktualisierte Logo und die neuen Farben sind ab sofort auf allen digitalen Kanälen von IMI, bei Veranstaltungen, Messeauftritten und bei der Produktkennzeichnung zu sehen. Die neuen Produktverpackungen werden schrittweise eingeführt, um im Einklang mit den Nachhaltigkeitszielen des Unternehmens Abfall zu vermeiden. Die Kontaktdaten bleiben unverändert, die gewohnten Ansprechpartner stehen als Partner für Innovation und Nachhaltigkeit von Gebäuden in den Bereichen Druckhaltung und Wasserqualität, Einregulierung und Regelung sowie thermostatische Regelung zur Verfügung.