Arbeitskreis Klimatechnik diskutiert aktuelle Themen der TGA-Branche

Der Arbeitskreis Klimatechnik traf sich zu seiner 96. Tagung in Allendorf

Viessmann Akademie in Allendorf statt. Nach einer einführenden Firmenpräsentation wurde u. a. über die Fachkräfte-förderung, die strategische Ausrichtung des Unternehmens unter dem Aspekt der Ökologie und Energieeffizienz sowie die Aspekte Wärmepumpen sowie Luftqualität und Lüftung gesprochen. Darüber hinaus gab es Vorträge zu den normativen Entwicklungen im Bereich thermischer Schwarmspeicher sowie zu tieffrequenten Geräuschen von Luftwärmepumpen. Anschließend wurden die unterschiedlichen Entwicklungstendenzen in der TGA, aber auch in der Lehre und den Hochschulen allgemein, und die rückläufigen Studierendenzahlen in den technischen Studiengängen diskutiert. Beendet wurde die Tagung mit einer internen Sitzung des Arbeitskreises.