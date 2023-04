Änderung im Kundendienst bei Reven

Vertriebsleiter Vitali Lai übernimmt die Vertretung in Bayern und Österreich.

Bild: Reven Vertriebsleiter Vitali Lai. Bild: Reven Rentschler Reven GmbH, Hersteller von gewerblichen Küchenhauben und Metall-Lüftungsdecken in Sersheim, übernahm zusätzlich die Vertretung und Betreuung der Reven-Kunden in Bayern und Österreich. Lai ist gelernter Koch und absolvierte die Ausbildung zum Lüftungstechniker. In 2008 avancierte er zum Verkaufsleiter des Unternehmens.