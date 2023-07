4ING diskutiert Nachwuchsmangel in den Ingenieurwissenschaften

Wie lassen sich mehr junge Menschen für ein Studium der Informatik oder der Ingenieurwissenschaften gewinnen? Diese Frage steht im Mittelpunkt der Plenarversammlung von 4ING, dem Dachverein der Fakultätentage der Ingenieurwissenschaften und der Informatik an Universitäten, die in diesem Jahr an der Universität Kassel stattfindet. Bei der Tagung am 6. Juli im Campus Center werden Ergebnisse einer Trendumfrage zum Thema vorgestellt und mit Vertretern aus Universitäten, Wirtschaftsverbänden und Wissenschaftsorganisationen diskutiert. Die Veranstaltung versammelt Vertreterinnen und Vertreter von fast allen universitären Fakultäten der Ingenieurwissenschaften und der Informatik in Deutschland.

Ingenieurinnen und Ingenieure gestalten die Welt. Hier ein Bild aus dem Maschinenbaustudium.

Entscheidung für Studium aufgrund persönlicher Kontakte



In der Trendumfrage wurden junge Leute befragt, die am Anfang ihres Ingenieur- oder Informatikstudiums stehen. Ihren Antworten zufolge entscheiden sich junge Menschen überwiegend aufgrund persönlicher Kontakte für ein Studium der Ingenieurwissenschaften oder der Informatik. Eltern und Lehrkräfte, aber vor allem Gleichaltrige übten den größten Einfluss auf die Entscheidung aus. Fast zwei Drittel entscheiden sich am Ende der Schulzeit. Die Website der Fakultät bzw. des Fachbereichs ist aus ihrer Sicht das beste Instrumente, um junge Leute für ein Studium zu gewinnen – erst recht, wenn dabei Studierende mit ihren Erfahrungen im Vordergrund stehen. Mit einigem Abstand folgen YouTube-Videos. Die jungen Leute würden sich wünschen, dass es eine eigene Website für Studieninteressierte gibt und dort neben Informationen über Studieninhalte auch die Kosten des Studiums oder potenzielle Berufsfelder thematisiert würden.