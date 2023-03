BIM in der TGA: Für einige Planer schon Arbeitsalltag, für viele noch Neuland. Mit modular angepasster Software von SOLAR-COMPUTER gelingt die Umsetzung einfach und effizient. Ständige markt- und kundenorientierte Weiterentwicklung unserer Programme garantiert eine leistungsstarke Software für integrales Arbeiten in Projekten aller Art und Größe. Kunden, BIM-Neueinsteiger sowie interessierte Zuhörer können sich am 23. März 2023 auf einen interessanten ONLINE-BIM-TAG freuen. Die Teilnahme ist kostenlos.

23. März 2023 SOLAR-COMPUTER-ONLINE-BIM-TAG

Programm:

09:30 - 10:00 Uhr Aktuelle Themen und Ausblick auf künftige Programme

10:00 - 10:45 Uhr IFC-Manager - Revit-Modelle erfolgreich aufbereiten

11:00 - 11:45 Uhr Kompatible Gebäude-Berechnungen aller Art

12:00 - 12:45 Uhr Integrierte Netzberechnungen in Revit

Mittagspause

14:00 - 14:45 Uhr 2D-Schema in Revit zeichnen und integriert berechnen

15:00 - 15:45 Uhr Tipps, Tricks und Neuerungen



Weitere Informationen und Anmeldung auf www.solar-computer.de