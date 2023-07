2. Branchentreff des Fördervereins der Ingenieurausbildung 2023

Studierende besuchen den Elbdüker in Dresden

Der „Düker“ mit den Fernwärmeleitungen



Bild: Prof. em. Dr.-Ing. A. Trogisch Der „Düker" mit den Fernwärmeleitungen

Bild: Prof. em. Dr.-Ing. A. Trogisch Düker unterhalb der Elbe den Nordwesten der Landeshauptstadt Dresden mit Fernwärme. Der Zweite Branchentreff des Vereins zur Förderung der Ingenieurausbildung der Gebäude- und Energietechnik Dresden bot Studierenden und Vereinsmitgliedern die seltene Gelegenheit, dieses imposante Bauwerk zu besichtigen. Initiiert wurde dieser Branchentreff durch die Firma INNIUS GmbH, Mitglied im Förderverein.

Nach der Begrüßung durch den Vorstandsvorsitzenden, Herrn Klimes, trugen Herr Dr. Gassel und Herr Fürst (Sachsen Energie) die Planung des Bauvorhabens und die Realisierung des „Dükers für die Fernwärmeversorgung“ unter der Elbe in der Nähe der Marienbrücke vor. Dabei wurden sowohl die planungstechnischen und genehmigungsrelevanten Aspekte betrachtet als auch die ausführungstechnischen Lösungen erläutert, sowohl bauseitig als auch rohrmontagetechnisch.

In einem weiteren Vortrag trug Herr Hank, Fa. Daume, die projektspezifischen Anforderung für die Montagetechnologie an die schweißtechnischen Anforderungen an Rohrbau im erdverlegten und kanalverlegten Bereich vor.

Bei beiden Vorträgen wurde den Teilnehmern (30 Studenten der TU DD, BA in Riesa und HTW DD) überzeugend gezeigt, wie wichtig und notwendig einerseits Grundlagenerkenntnisse (z.B. Thermodynamik, Statik) sind und andererseits, wie vielfältig Gebäudeenergietechnik sein kann.

Auf einer Zwischenebene mit Elektroverteilung



Bild: Prof. em. Dr.-Ing. A. Trogisch Auf einer Zwischenebene mit Elektroverteilung

Bild: Prof. em. Dr.-Ing. A. Trogisch

Der Branchentreff klang aus mit weiterführenden Gesprächen mit den Vortragenden und begleitenden Hochschullehrern, wobei deutlich wurde, dass solche praxisnahen Veranstaltungen für das Studium äußerst wertvoll sind, da sie eine hervorragende Ergänzung zu den theoretischen Lehrinhalten darstellen.