100. Tagung der AK Klimatechnik

Die Jubiläumstagung zum 50-jährigen Bestehen des Arbeitskreises Klimatechnik fand auf Einladung des Instituts für Luft- und Kältetechnik Dresden gGmbH vom 17.10. bis 19.10.2024 in Dresden statt. Der Geschäftsführer des ILK Dresden, Prof. Dr. Franzke, führte zu Beginn der Tagung den Kreis der 20 Professorinnen und Professoren in das weite Geschäftsfeld des Instituts ein. Ergänzend referierten Mitarbeiter zu den Themen „Stand der Kühllastregel VDI 2078“, „Stand der Kältemittel und die F-Gas-Verordnung“, „Überblick und Anwendungen von Hochtemperatur-Wärmepumpen“, „Wärmeübergang von Nanofluiden in turbulenten Strömungen“ sowie „Saubere Luft bis 2030 – Chancen und Herausforderungen für die Gesundheit“.

Prof. Dr. Boiting (Vorsitzender, links) und Prof. Dr. Casties (stellv. Vorsitzender) beim Anschneiden des ILK-Geschenks.

Mit der internen Sitzung des Arbeitskreises mit unterschiedlichsten Themen (u. a. rückläufiges Interesse von Schülerinnen und Schülern an den MINT-Fächern Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik; zukünftige Studienformen; aktuelle Studentenzahlen an den Hochschulen im Bereich TGA; duale Studiengänge; TGA-Trends; Normen) wurde die Tagung am Sonnabend beendet.