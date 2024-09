Yves Joel Gottmann gewinnt Goldmedaille bei WorldSkills 2024

Yves Joel Gottmann, Bachelorstudent der Technischen Hochschule Mittelhessen, hat bei den diesjährigen WorldSkills in Lyon, der Weltmeisterschaft der Berufe, die Goldmedaille in der Disziplin „Digital Construction“ gewonnen. Dieser Erfolg zeigt laut Bundestrainer Dill Khan nicht nur die persönlichen Fähigkeiten und das Engagement des 22-Jährigen, sondern stellt auch die wachsende Bedeutung des Bereichs „Digital Construction“ in Deutschland und weltweit in den Vordergrund.

Yves Joel Gottmann (links) hat bei den WorldSkills 2024 in Lyon die Goldmedaille in der Disziplin „Digital Construction“ gewonnen.

Bild: WorldSkills Germany / Martin Klindtworth

Bedeutung digitaler Bautechnologien

„Digital Construction“ umfasst die Nutzung von Building Information Modeling (BIM), digitalen Zwillingen und weiteren digitalen Werkzeugen, die den Bauprozess von der Planung bis zur Ausführung revolutionieren sollen. Diese Technologien können präzise Planung ermöglichen, Bauzeiten verringern und die Effizienz steigern – Faktoren, die im modernen Bauwesen von entscheidender Bedeutung sind.

Bundestrainer Khan lobt den Gewinner und hebt die Bedeutung der digitalen Bautechnologien hervor: „Yves hat eine außergewöhnliche Leistung gezeigt und sich mit harter Arbeit und technischer Exzellenz diese Goldmedaille verdient. Er steht stellvertretend für die nächste Generation von Fachkräften, die den Bauprozess mit digitalen Innovationen revolutionieren werden. Die Bauindustrie ist der Motor der deutschen Wirtschaft, und somit ist der Bereich ‚Digital Construction‘ ein entscheidender Faktor für die Zukunft unserer Volkswirtschaft. In einer Zeit, in der Effizienz, Nachhaltigkeit und Präzision im Bauwesen immer wichtiger werden, ist es diese digitale Transformation, die uns helfen wird, global wettbewerbsfähig zu bleiben. Yves' Erfolg zeigt, dass Deutschland in diesem Bereich eine führende Rolle spielt.“