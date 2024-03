Windkanal für Skisprungsimulationen

Der ehemalige Skispringer Martin Schmitt testet die Anlage. Dazu muss er in der Ausblasfläche der Ventilatoren festgegurtet werden.

Für das Flugtraining positioniert sich der Sportler mithilfe einer speziellen Vorrichtung direkt vor der Ausblasfläche der Ventilatoreneinheit. Anschließend kann das Erlernte unmittelbar an der benachbarten Sprungschanze in die Praxis umgesetzt werden.

Mit einer Luftleistung von bis zu 310.000 m³/h sind die verkleideten Ventilatoren in der Lage, einen Luftstrom zu erzeugen, der eine äußerst realitätsnahe Simulation eines Skisprungs ermöglichen soll.

Das Adlerstadion in Hinterzarten soll Skispringern neue Trainingsmöglichkeiten bieten.

Endmontage des Windkanals im Adlerstadion in Hinterzarten: Die beiden Axialventilatoren werden auf die vorbereitenden Fundamente montiert.

Endmontage des Windkanals im Adlerstadion in Hinterzarten: Die beiden Axialventilatoren werden auf die vorbereitenden Fundamente montiert.

Die exponierte Platzierung der Ventilatoreneinheit – die aus zwei Helios Axialventilatoren vom Typ „AVD 1400“ mit einer Gesamtbetriebsleistung von 90 kW besteht – befindet sich direkt an der Schanze des Adlerstadions Hinterzarten. Die Konstruktion und Fertigung von vier speziellen Rohrschalldämpfern mit Innenkern verringert die Lautstärke der Ventilatoren, sodass Anwohner nicht gestört werden. Mit einer Kapazität von bis zu 310.000 m³/h, einer Ausblasfläche von etwa 2,5 zu 1,25 m und Ausblasgeschwindigkeit von etwa 100 km/h ist die Einheit in der Lage, vor Ort einen Luftstrom bzw. ein Windfenster zu generieren, der den Skisprung realistisch simulieren soll.

Vorbereitung für die Praxis

Der ehemalige Skispringer Martin Schmitt testet die Anlage. Dazu muss er in der Ausblasfläche der Ventilatoren festgegurtet werden.

Der ehemalige Skispringer Martin Schmitt testet die Anlage. Dazu muss er in der Ausblasfläche der Ventilatoren festgegurtet werden.

Für die wissenschaftliche Begleitung wurde zusammen mit der Hochschule Offenburg und dem Olympiastützpunkt Freiburg ein europäisches Forschungsprojekt beantragt und genehmigt. Stefan Fehrenbacher, Leiter des technischen Produktmanagements, sagt: "Wir sind sehr stolz darauf, zusammen mit dem Olympiastützpunkt Freiburg, dem Bundesstützpunkt Hinterzarten und den weiteren Beteiligten diese außergewöhnliche Idee erfolgreich in die Tat umgesetzt zu haben. So wurden für die Athleten optimale Bedingungen geschaffen, um ihre Kunst noch weiter zu perfektionieren." Der Start des Trainings mit dem Flugsimulator steht in den kommenden Monaten bevor.