Umfassende BIM-Objekte auf der neuen Resideo-Website

Bild: Resideo Für das Produktportfolio des Herstellers stehen nun im Service-Bereich der Website umfassende BIM-Objekte für eine digitale Bauplanung zur Verfügung. Bild: Resideo resideo.com/de zu finden. Neben Informationen zu Produkten und Anwendungen stellt das Unternehmen Fachplanern und Architekten nun im Service-Bereich auch BIM-Daten zur Verfügung. Der Hersteller hat umfassende BIM-Objekte integriert, um die einfache Einbindung der Produkte in die digitale Bauplanung zu ermöglichen. Fachplaner können die Daten einfach von der Website herunterladen und in ihre Projektpläne einfügen – von Druckminderern bis hin zu Thermostatventilen. So sind die enthaltenen detaillierten Informationen über Abmessungen, technische Spezifikationen und Leistungsmerkmale der Produkte im Bauprozess jederzeit abrufbar. Um SHK-Fachplaner und -Installateure darüber hinaus in weiteren Bereichen ihres Arbeitsalltags zu unterstützen, bietet das Unternehmen zudem kostenlose Präsenz- und Online-Schulungen für die fachliche Weiterbildung in der Resideo Academy sowie technischen Support und Berechnungsprogramme bzw. Apps für unterschiedliche Anwendungen.