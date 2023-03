Theben eröffnet neues Melderlabor

Die genaue Überwachung der Messreihen ist essenziell für ein präzises Ergebnis.

Theben AG am Unternehmenssitz in Haigerloch. Seit Februar arbeitet das Labor mit dem umfangreichen Messequipment im Vollbetrieb. Hier testet das Unternehmen schnell und unabhängig eigene Produktentwick-lungen aus der Gruppe der Passiv-Infrarot-Melder (PIR).

Die Ausstattung des Labors ermöglicht sowohl das Messen von radialen und tangentialen Bewegungen als auch das Erfassen von sitzenden Tätigkeiten (Präsenzmessungen) von PIR-Meldern, um ihren Erfassungsbereich zu belegen. Die Umgebungsbedingungen, z. B. die zu erwartenden klimatischen Verhältnisse am Einsatzort, können präzise simuliert werden. Der Mensch wird in den Messreihen durch Dummies ersetzt. Sie entsprechen einem 75 kg schweren und 1,75 m großen Menschen. Neben der definierten Umgebungs-temperatur wird auch die Körperwärme simuliert. In drei unterschiedlichen Größen simulieren die Dummies verschiedene Montagehöhen im Verhältnis 1:1, 1:2 und 1:5. Ein spezieller Dummy für kleinere Bewegungen weist mit einem „winkenden“ Arm und einer 90° Drehung die Sensitivität von Präsenzmeldern nach.

Dummies in drei verschiedenen Größen simulieren die unterschiedlichen Montagehöhen.

Bild: Theben Dummies in drei verschiedenen Größen simulieren die unterschiedlichen Montagehöhen. Bild: Theben

Um Messfehler auszuschließen und belastbare Daten zu gewinnen, wird jede Messung drei Mal wiederholt. Die standardisierten Messungen laufen nach den Vorgaben des Vereins sensNORM ab. So profitieren Planer von der besseren Vergleichbarkeit unterschiedlicher Produkte. Bei Projekten mit speziellen Anforderungen, wie etwa besonders hohen Umgebungstemperaturen, kann das Unternehmen seinen Kunden Messreihen zu den jeweiligen Szenarien vorlegen und die Funktionalität der Produkte nachweisen. Die automatischen Messereihen im neuen Labor lösen die zeit- und personalintensiven händischen Messungen mit Erfassung auf Basis eines Schachbrettmusters ab. Nun können ganze Messreihen über Nacht erstellt und ausgewertet werden.