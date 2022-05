Weiss Technik erwirbt Korrosionsprüfspezialist Ascott Analytical Equipment

(v.l.) Jodie Reynolds, Peter R. Manolopoulos, Adrian Wain, Peter Kuisle und Steve Smith

Weiss Technik hat Ascott Analytical Equipment erworben. Das britische Unternehmen produziert und vertreibt Anlagen für die Korrosionsprüfung. Mit diesem Kauf ergänzt der Spezialist für Umweltsimulationsanlagen sein Portfolio im Bereich Korrosionsprüfung strategisch.



Ascott ist auf die Produktion von Salzsprühkammern und zyklischen Korrosionsprüfkammern spezialisiert. Testnormen für Umweltsimulations-prüfungen schreiben in vielen Branchen auch die Überprüfung von Bauteilen und Geräten auf ihre Korrosionsbeständigkeit vor. So benötigen etwa die Automobil- und Flugzeugindustrie Anlagen, um zu prüfen, wie ihre Komponenten auf hohe Luftfeuchtigkeit, salzige Luft, Meerwasser und Streusalz reagieren. Auch in der Batteriefertigung für die Elektromobilität spielen Korrosionsprüfungen eine wichtige Rolle bei der Produktentwicklung und -zulassung.



Durch den Erwerb des britischen Unternehmens mit Hauptsitz im mittelenglischen Tamworth stärkt und erweitert Weiss Technik sein Angebot im Bereich Korrosionsprüfung. Beide Anbieter sind nach eigenen Angaben jetzt gemeinsam Marktführer für Korrosionsprüfanlagen.