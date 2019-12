VfW-Mitgliederversammlung 2019

Rückblick, Vorstandswahlen und Blick in die Zukunft

Anlässlich der Mitgliederversammlung 2019 bestätigten die Mitglieder des Bundesverbandes für Wohnungslüftung (www.wohnungslueftung-ev.de) bestätigten die Vorstandsmitglieder Annett Wettig (inVENTer GmbH) und Carsten Dittmar (Systemair GmbH) für eine zweite Amtszeit. Neu in den Vorstand gewählt wurde Oliver Schmitz (getAir GmbH).

Der Vorstand setzt sich nun wie folgt zusammen: Vorstandsvorsitzender Till Reine (Velux Deutschland GmbH), Vorstandsmitglied Anett Wettig (inVENTer GmbH),Vorstandsmitglied Carsten Dittmar (Systemair GmbH) sowie Vorstandsmitglied Oliver Schmitz (getAir GmbH).

In seinem Bericht über das vergangene Geschäftsjahr blickte Geschäftsführer Ralf Hengherr auf eine Vielzahl an Aktivitäten zurück. Im weiteren Verlauf wurden die Projekte des VfW für 2020 vorgestellt, diskutiert und beschlossen. Unter anderem handelt es sich hierbei um die Neuauflegung des VfW-Lüftungsberechnungstools nach DIN 1946-6, die Überarbeitung der Webseite, die Begleitung der Normung Wohnungslüftung auf EU-Ebene sowie die Erstellung eines kostenlosen Tools zur Notwendigkeit einer lüftungstechnischen Maßnahme (in Zusammenarbeit mit dem VDZ).

Im Rahmen des Tagungsprogrammes hatte zuvor Carsten Dittmar über die Normungsarbeit des Verbandes und insbesondere die Änderungen der DIN 1946-6, 18017-03 und EN 13141 und EN 13142 berichtet. Ernst Rumpeltes (Interconnection Consulting) gab einen Überblick über den Lüftungsmarkt in der DACH-Region. Mit dem Blick auf das Klimapaket der Bundesregierung rundete Ralf Hengherr das Tagungsprogramm ab. „Die angeregten Diskussionen und das sehr positive Feedback im Nachgang zeigten, dass wir mit dieser Themenauswahl dem Informationsbedarf unserer Mitglieder Rechnung tragen konnten“, resümiert Till Reine, Vorstandsvorsitzender des Verbandes.