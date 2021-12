UWS Technologie: Marcus Belz übernimmt die Vertriebsleitung DACH

Branchenkenner mit viel Erfahrung in Verkauf und Vertrieb

Marcus Belz ist der neue Vertriebsleiter DACH bei der UWS Technologie GmbH in Insingen. Belz verantwortet die gesamte 3-stufige Vertriebskette und berichtet direkt an Rüdiger Bleyl, der als Gesamtvertriebsleiter die internationale Expansion fokussieren wird. Belz sieht seine Schwerpunkte in der positiven Weiterentwicklung des Bereichs Heizwasseraufbereitung und den weiteren Ausbau bei der Trinkwasserhygiene.

Foto: UWS Technologie GmbH

Der Meister im Bereich Installation und Heizung sowie staatlich geprüfte Betriebsmanager hat zahlreiche berufliche Stationen durchlaufen und ist seit vielen Jahren als Vertriebs- und Verkaufsleiter ein absoluter Branchenkenner. Belz trägt nun die Verantwortung für den Ausbau des Vertriebsnetzes in Deutschland, Österreich und der Schweiz. „Mein Ziel ist nicht nur neue Partner und Kunden zu gewinnen, sondern die Beziehungen zu bestehenden Partnern und Kunden zu pflegen. Natürlich funktioniert das nur, wenn wir eng zusammenarbeiten und unsere Neuentwicklungen die Anforderungen des Marktes von morgen erfüllen. Ich freue mich auf die neue Aufgabe sowie die damit verbundenen Herausforderungen und anspruchsvollen Wachstumspläne.“