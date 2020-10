Uwe Großmann im Beirat von Meteoviva

Um den eigenen Markterfolg weiter auszubauen, setzt die Meteoviva GmbH auf die Beraterkompetenz und Erfahrung von Uwe Großmann. Der ehemalige Head of Sales and Operations Region Deutschland der Siemens Smart Infrastructure verstärkt seit dem 1. Oktober 2020 den Unternehmensbeirat des "Smart Data"-Anbieters.

Über viele Jahre leitete Uwe Großmann das Portfolio Management für das Solution & Service Geschäft der Building Technologies von Siemens in Deutschland und verantwortete dort den Ausbau digitaler Lösungen und Services entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Er verfügt über mehr als 30 Jahre Managementerfahrung in der Gebäudeindustrie, im Energiemarkt und in der Service-Industrie.

Das Marktpotential für die Gebäudesteuerung der MeteoViva GmbH schätzt Uwe Großmann als hoch ein: "Obwohl MeteoViva noch ein vergleichsweise junges Unternehmen ist, gilt der Ansatz – mittels Software den Gebäudebetrieb vorausschauend zu optimieren – bereits heute als Benchmark in der Branche. Die datenbasierte Lösung liefert eine Antwort auf gleich mehrere große Herausforderungen im Gebäudesektor: eine kostengünstige Klimaschutztechnologie, die Betriebskosten reduziert und durch ihre offene Plattformtechnologie maximale Flexibilität und weitere Vernetzung ermöglicht.“