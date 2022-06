Systemair feiert Umsatzrekord

Bild: Systemair Bild: Systemair Systemair GmbH in Boxberg eine besondere Bedeutung. Denn unter diesem Motto ist der Hersteller für Lüftungs-, Klima- und Kältetechnik gut durch die Corona-Pandemie gekommen und kann zudem neue Umsatz- und Auftragseingangsrekorde verzeichnen. Alleine im Monat März 2022 erarbeitete sich das Team einen Umsatz von 13,3 Mio. € - eine neue Höchstmarke in der Firmengeschichte. Darüber hinaus sorgte der Auftragseingang im selben Monat in Höhe von 16 Mio. € ebenso für einen neuen Rekordwert. Traditionell zu „All-time-High“ Ergebnissen beim Unternehmen gab es ein spontanes Grillfest für die gesamte Belegschaft.