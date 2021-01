synavision mit Rekordwachstum in 2020

Mit einem Umsatzwachstum von 107 % gegenüber dem Vorjahr schloss die synavision GmbH das Geschäftsjahr 2020 ab. Das Start-up-Unternehmen aus Bielefeld ist spezialisiert auf digitales technisches Monitoring von „Smart Buildings“. Das kann bereits in der Planungsphase eines Bauprojekts beginnen, damit die geplante Leistung des Gebäudes von Anfang an mit der tatsächlichen Performance des Smart Buildings übereinstimmt.

Während des Betriebs ermöglicht die Software den permanenten Abgleich von gewünschter und tatsächlicher Performance und unterstützt damit Asset- und Facility Manager über den gesamten Lebenszyklus der Immobilie dabei, perfekte Gebäudeperformance in Bezug auf Energieeffizienz, Klimakomfort und Verfügbarkeit der Anlagen zu gewährleisten. Das sichert die Zufriedenheit und Gesundheit von Mietern und Nutzern und ermöglicht einen reibungslosen Betrieb moderner Gebäude.

Seit Unternehmensgründung hat synavision bereits über 600 „Smart Buildings“ optimiert und damit den Kunden CO 2 -Einsparungen von rund 450.000 t ermöglicht. Außerdem sparten die Nutzer der synavision-Lösung 135 Mio. € durch die Optimierung ihrer Gebäude ein . Durchschnittlich amortisiert sich die Investition in die synavision-Lösung bereits nach wenigen Monaten.