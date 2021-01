Spirotech erweitert Technical Expertise Center

Das niederländische Unternehmen Spirotech hat Ende 2020 sein Technical Expertise Center – kurz TEC – ausgebaut. Das TEC leistet fachliche Unterstützung in allen Fragen rund um die Systemwasseroptimierung von Heizungs- und Kühlanlagen und steht nun unter der Leitung von Marco Estermann.

Der 45-jährige Wirtschaftsingenieur war zuvor mehrere Jahre als Key Account Manager bei Spirotech tätig. Diese Erfahrung sowie seine Kenntnisse im Bereich der Wasseraufbereitung bringt er in die neue Position ein. Das TEC bietet nicht nur technische Unterstützung. Ein neuer Schwerpunkt liegt in der intensiven Vermittlung von Wissen. Damit wird Spirotech seine Kunden fit machen für die stetig steigenden Anforderungen in der Heizungs- und Klimatechnik.

Marco Estermann verantwortet ein kleines internationales Team aus Spezialisten, die in den Niederlanden, Belgien, Deutschland, Großbritannien und China arbeiten.