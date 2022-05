Schulung zum „Sachkundigen für Wärmepumpensysteme nach VDI 4645“

Was gilt es beim Einbau von Wärmepumpenanlagen zu beachten? Die Schulung nach VDI 4645 liefert praktische Beispiele und Checklisten.

Brötje bietet im Rahmen seines Schulungsprogramms die Zertifizierung zum „Sachkundigen für Wärmepumpensysteme nach VDI 4645" in der Kategorie Planer und Errichter (PE) an. Diese deckt folgende Aspekte ab:

• Planung von Wärmepumpenanlagen in Ein- und Mehrfamilienhäusern

• Voruntersuchung, Konzepterstellung und Detailplanung

• Hydraulische Schaltungen

• Dimensionierungen von Anlagenkomponenten

• Zusammenwirken mit anderen Anlagenbauteilen

• Dokumentation

• Inbetriebnahme

• Unterweisung der Betreiber

• Kostenbetrachtung



Die Schulung umfasst 800 Minuten und richtet sich an Techniker, Meister und Ingenieure in der Wärme-, Kälte-, Raumluft-, Sanitär- und Elektrotechnik sowie an erfahrene Verantwortliche für Planung, Errichtung und Instandhaltung. Wer die Onlineprüfung besteht, wird im Register geprüfter Sachkundiger für Wärmepumpensysteme des Bundesverbands Wärmepumpe e. V. (BWP) erfasst. In der Partnersuche auf der Website des Unternehmens werden zertifizierte Wärmepumpenpartner ebenfalls gekennzeichnet.